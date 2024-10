Quotidiano.net - Incanto, mare e salute. Ischia, l’isola magica dell’eterna giovinezza

(Di giovedì 17 ottobre 2024). Con questo slogan negli anni ’50, l’imprenditore Angelo Rizzoli, catturato dalla bellezza del luogo e dall’efficacia delle sue acque, fece conoscerenel mondo, contribuendo a diffondere la filosofia del binomio vacanza-. Uno slogan valido ancora oggi, grazie a oltre 400 strutture alberghiere distribuite sul territorio dotate di centri termali, piscine coperte e scoperte, e accoglienti Spa, dove vengono eseguiti trattamenti wellness. Con il suo clima mediterraneo,è un’isola dove soggiornare piacevolmente in tutte le stagioni. Le cure termali, fruibili 365 giorni all’anno, sono indicate per il trattamento di numerose patologie respiratorie, reumatiche, osteoarticolari e ginecologiche.