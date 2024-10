Romadailynews.it - Inaugurato lo studio di trasmissione di “Web Radio Le Torri”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’emittentefonica del VI municipio gestita da New Sound Level (Roma Sound) per raccontare il territorio e avviare una scuola di formazionefonicaquesta mattina, nei locali di via Casilina 1665 a Roma, lodidi “WebLe”, l’emittentefonica del VI Municipio di Roma Capitale. Fortemente voluta dall’Amministrazione del VI Municipio per sensibilizzare i cittadini di tutte le età sulle attività e sulle iniziative che saranno promosse sul territorio, WebLetrasmette solo attraverso il web, si può ascoltare cliccando sul link https://weble1.wordpress.com/ oppure con le app iOS e Android. La realizzazione e la gestione del progetto sono state affidate a New Sound Level srl, editrice dell’emittentefonica romanaRoma Sound.