In ‘The Substance’ l’ossessione e le mostruosità della bellezza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva in sala il nuovo film di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley tra esagerazioni, sangue a fiumi e ironia per riflettere sul tema della giovinezza eterna Se potessi diventare più giovane e bella usando una sostanza che crea una versione migliore di te lo faresti? E' la domanda attorno alla quale si Sbircialanotizia.it - In ‘The Substance’ l’ossessione e le mostruosità della bellezza Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva in sala il nuovo film di Coralie Fargeat con Demi Moore e Margaret Qualley tra esagerazioni, sangue a fiumi e ironia per riflettere sul temagiovinezza eterna Se potessi diventare più giovane e bella usando una sostanza che crea una versione migliore di te lo faresti? E' la domanda attorno alla quale si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In ‘The Substance’ l’ossessione e le mostruosità della bellezza - La pellicola comincia con una stella rosa: è quella della Hollywood Walk of Fame che appartiene a Elizabeth Sparkle (interpretata da una formidabile Demi Moore), sfiorita attrice premio Oscar, che conduce un programma di aerobica in tv e che come la stella rosa sul marciapiede un tempo brillante (‘sparkling’ in inglese, – non a caso il cognome della protagonista è proprio Sparkle) ormai porta ... (Dailyshowmagazine.com)