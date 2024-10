Il nuovo album di Giuse The Lizia ‘Internet’: “Oggi nasce tutto dal web” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Esce domani ‘Internet’, il nuovo album di Giuse The Lizia (Maciste dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), che oltre alla traccia ‘Piccoli piccoli’ insieme a centomilacarie, conterrà 11 brani, tra cui ‘Tonight gospel’, con la speciale partecipazione di Mecna. “Scegliere come chiamare un disco è sempre un’operazione complicata – spiega il cantante -. Alla fine mi sono accorto che tutto quello che avevo scritto e raccontato era accomunato da Internet, soprattutto le relazioni e i rapporti. Oggi nasce tutto da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Su Internet ci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po’ più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Esce domani, ildiThe(Maciste dischi, distribuito da Emi Records Italy/Universal Music Italy), che oltre alla traccia ‘Piccoli piccoli’ insieme a centomilacarie, conterrà 11 brani, tra cui ‘Tonight gospel’, con la speciale partecipazione di Mecna. “Scegliere come chiamare un disco è sempre un’operazione complicata – spiega il cantante -. Alla fine mi sono accorto chequello che avevo scritto e raccontato era accomunato da Internet, sopratle relazioni e i rapporti.da lì, da una dimensione digitale, per poi trasformarsi in carne e sudore. Su Internet ci si innamora, ci si lascia, ci si informa e disinforma. Forse ci si sente un po’ più soli, ma la mia generazione è nata e conosce questo mondo qua e mi sembrava coerente scegliere di raccontarlo”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - Forse è anche questo il motivo per cui Tananai piace così tanto alla gente: la sua spontaneità e il bisogno di contatto con il pubblico sono caratteristiche che rendono l’artista genuino. ‘Tananai’ è il soprannome che gli dava il nonno, che tradotto in dialetto lombardo significa ‘piccola peste’. (Dailyshowmagazine.com)

Tananai in incognito - canta in metro a Milano e ‘spoilera’ il nuovo album : passeggeri increduli - Il cantante si è esibito in giro per la città per promuovere 'Calmocobra', il nuovo album in uscita Tananai lo ha fatto di nuovo. Non è, infatti, la prima […]. Il giovane cantautore, munito di cassa in spalla e microfono alla mano, è andato in giro per Milano a promuovere il suo nuovo disco 'Calmocobra'. (Sbircialanotizia.it)

Ornella Vanoni - il nuovo album è “Diverse” : «Pronti a ballare?» - Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Ornella Vanoni, il nuovo album è “Diverse”: «Pronti a ballare?» appeared first on Amica. Nel disco, alcuni dei più grandi successi senza tempo di Ornella, registrati ad hoc e rivisitati dai migliori producer italiani a ritmo di sonorità contemporanee, strizzando l’occhio al sound disco Anni 70 e all’electro music. (Amica.it)