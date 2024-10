Il Kazakistan non cercherà di entrare a far parte dei BRICS (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Kazakistan non cercherà di entrare a far parte del gruppo dei BRICS. Il presidente kazako parteciperà comunque al vertice del gruppo che si svolgerà in Russia nei prossimi giorni. Il Kazakistan non entrerà a far parte dei BRICS Il Kazakistan non cercherà di entrare a far parte del gruppo dei BRICS nel prossimo futuro. Periodicodaily.com - Il Kazakistan non cercherà di entrare a far parte dei BRICS Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilnondia fardel gruppo dei. Il presidente kazakociperà comunque al vertice del gruppo che si svolgerà in Russia nei prossimi giorni. Ilnon entrerà a fardeiIlnondia fardel gruppo deinel prossimo futuro.

