I penalisti proclamano tre giorni di sciopero contro il ddl Sicurezza: “Ingiustificato rigore punitivo contro i soggetti più deboli” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tre giorni di sciopero contro il ddl Sicurezza. È quello proclamato dall’Unione delle Camere penali contro il provvedimento recentemente approvato dalla Camera dei Deputati. Secondo gli avvocati il ddl ha una “matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato e Ingiustificato rigore punitivo nei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni dei soggetti più deboli“. E ancora, sempre secondo i penalisti, il provvedimento viola il principio di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzionalità, introducendo “una iniqua scala valoriale, in relazione alla quale taluni beni risultano meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri di eguale natura”. Ilfattoquotidiano.it - I penalisti proclamano tre giorni di sciopero contro il ddl Sicurezza: “Ingiustificato rigore punitivo contro i soggetti più deboli” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Trediil ddl. È quello proclamato dall’Unione delle Camere penaliil provvedimento recentemente approvato dalla Camera dei Deputati. Secondo gli avvocati il ddl ha una “matrice securitaria sostanzialmente populista, profondamente illiberale e autoritaria, caratterizzata da uno sproporzionato enei confronti dei fenomeni devianti meno gravi ed ai danni deipiù“. E ancora, sempre secondo i, il provvedimento viola il principio di ragionevolezza, di eguaglianza e di proporzionalità, introducendo “una iniqua scala valoriale, in relazione alla quale taluni beni risultano meritevoli di maggior tutela rispetto ad altri di eguale natura”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgia Meloni visita il Libano : un incontro cruciale nei giorni tesi di conflitto - La questione politica riguardante l’elezione di un nuovo presidente nel Libano continua a rimanere appesa a un filo. La mancanza di accordo sul candidato presidente rappresenta un ulteriore stimolo all’instabilità. Questo incontro, programmato per venerdì pomeriggio, segna la prima visita di alto livello in Libano dall’intensificarsi delle tensioni tra Israele e Hezbollah. (Gaeta.it)

Quattro croci in due giorni. In moto contro trattore. Muore noto ristoratore - Il tragico evento si è verificato poco dopo le 17, in un rettilineo all’altezza dell’incrocio con via Carlina, nei pressi di Ca’ Bosco. L’ultima vita spezzata è quella di un motociclista di 58 anni, schiantatosi contro un trattore lungo via Sant’Alberto, in un tratto già segnato da un drammatico incidente avvenuto il giorno precedente. (Ilrestodelcarlino.it)

Immagini di distruzione nei sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah - dopo giorni e notti di attacchi israeliani - Gli Stati Uniti hanno esortato il loro alleato Israele a evitare azioni militari simili a quelle di Gaza in Libano. Milano, 10 ott. . iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo La devastazione a Beirut sud, strada per strada sembra essere il primo su iO Donna. (askanews) – Immagini di distruzione nei sobborghi meridionali di Beirut controllati da Hezbollah, dopo giorni e notti di attacchi ... (Iodonna.it)