Ilrestodelcarlino.it - Giornalismo e molestie. "Zero segnalazioni"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) C’è anche una sezione dedicata all’Istituto per la formazione aldi Urbino nell’inchiesta, sviluppata da Irpimedia, sullesessuali sui luoghi di formazione. Un’indagine condotta su 239 studentesse e studenti e quattro fonti interne ai dieci master diattivi riconosciuti dall’Ordine in Italia, che per Urbino riporta due episodi. "Durante uno degli stage – si legge nell’inchiesta –, una studentessa ci ha raccontato di avere incontrato un giornalista che ha iniziato a mandarle da subito messaggi con complimenti sul suo aspetto. Una sera ha insistito per portarla a casa in macchina. “Ha fatto tutto il tragitto fissandomi. Ho provato un grande disagio e senso di insicurezza“. Una volta a casa, il giornalista le ha scritto: “Ti avrei dato un bacio, ma sei scappata. Hai paura di me?“, “Non ti piaccio o non ti interessa il sesso?“.