(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Infaticabile, ex calciatore e attento osservatore del calcio, non ha dubbi sull’abilità dicome allenatore. In un’intervista rilasciata a Il Mattino,elogiadefinendolo “infaticabile” e capace di gestire il gruppo in modo eccezionale. Secondo lui, la leadership di un allenatore può essere determinante, ma è fondamentale che i calciatori mettano del loro per raggiungere il. Questo equilibrio tra la guida tecnica e il contributo dei giocatori è essenziale in ogni competizione. Il Vantaggio del Napoliriconosce un vantaggio significativo per il Napoli: l’assenza di impegni nelle competizioni europee. Questo aspetto potrebbe permettere alla squadra di concentrarsi maggiormente sul campionato, senza il peso di dover gestire più partite in una settimana.