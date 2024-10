Formazione: l’Università pronta a inaugurare il Teatro didattico di Ateneo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 – Venerdì 18 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, nell’aula magna Polo Carmignani dell’Università di Pisa (in piazza dei Cavalieri, 6) si terrà l’inaugurazione del Teatro didattico di Ateneo. Saranno presenti Giovanni Paoletti, in qualità di prorettore alla Didattica, Mario Morroni ed Eva Marinai, docenti del Teaching and Learning Center ei due formatori dell’iniziativa Cristina Lazzari e Franco Farina. Il Laboratorio di Teatro didattico è una nuova esperienza formativa dell’Università di Pisa aperta a studentesse e studenti, dottorande e dottorandi di ogni settore disciplinare. I partecipanti a questa prima questo prima edizione seguiranno le attività di laboratorio tenute da operatori teatrali professionisti, focalizzate sul tema “Genere, differenze, intelligenza artificiale”. Lanazione.it - Formazione: l’Università pronta a inaugurare il Teatro didattico di Ateneo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 – Venerdì 18 ottobre, dalle 15.30 alle 16.30, nell’aula magna Polo Carmignani deldi Pisa (in piazza dei Cavalieri, 6) si terrà l’inaugurazione deldi. Saranno presenti Giovanni Paoletti, in qualità di prorettore alla Didattica, Mario Morroni ed Eva Marinai, docenti del Teaching and Learning Center ei due formatori dell’iniziativa Cristina Lazzari e Franco Farina. Il Laboratorio diè una nuova esperienza formativa deldi Pisa aperta a studentesse e studenti, dottorande e dottorandi di ogni settore disciplinare. I partecipanti a questa prima questo prima edizione seguiranno le attività di laboratorio tenute da operatori teatrali professionisti, focalizzate sul tema “Genere, differenze, intelligenza artificiale”.

