Secoloditalia.it - Foibe, sì unanime alla Camera: l’istituzione del Museo del Ricordo è legge. Un sogno che si avvera

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La memoria dellesarà tramandata in undel, che nascerà a Roma. La commissione cultura dellaha infatti dato il via libera all’unanimità, in sede legislativa, al disegno diche lo istituisce. Il testo, già approvato dal Senato, diventacon un iter accelerato senza approdare in Aula. La proposta di unsullefu varata dal governo il 31 gennaio scorso, con l’imprinting della premier Giorgia Meloni e dell’allora ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Il disegno diprevede uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro (tre nel 2024, altrettanti nel 2025 e due nel 2026) e una spesa annua di 50 mila euro, per il funzionamento del. IldelE’ unche si