Fiere di San Luca, venerdì la messa del Vescovo con i lavoratori delle giostre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Torna anche quest'anno l'incontro del Vescovo di Treviso, Michele Tomasi, con i lavoratori delle giostre e con le loro famiglie, alle Fiere di san Luca. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio diocesano Migrantes.Monsignor Tomasi presiederà venerdì 18 ottobre la celebrazione eucaristica alle

Ubriaco alle fiere di San Luca - 42enne fermato dalla polizia - Lo scorso fine settimana a Treviso sono arrivate oltre 250mila persone grazie ai numerosi eventi e alle iniziative presenti in città. Un afflusso record che ha portato il nuovo Questore, Alessandra Simone, a intensificare i controlli sul territorio attenzionando, in particolare, l'area delle...

Maltempo nella Marca - rinviata l'inaugurazione delle Fiere di San Luca - Cambio data per la cerimonia di inaugurazione delle Fiere di San Luca. A causa delle previsioni meteo avverse per venerdì 4 ottobre, l'evento si terrà sabato 5 ottobre alle ore 15. In occasione del taglio del nastro ci saranno anche spettacoli con giocolieri di strada e trampolieri fino al...

Antiche Fiere di San Luca 2024 - Tornano le Antiche Fiere di San Luca, la manifestazione più amata dai trevigiani che dal 4 al 20 ottobre animerà il Prato della Fiera con il tradizionale luna park, banchetti ed eventi per tutti. L'edizione 2024 prevede 74 attrazioni, di cui 22 giostre dedicate ai bambini (Duck family, Battello...