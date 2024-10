Secoloditalia.it - Feltri contro i detrattori del crocifisso nei centri in Albania: “Basta scusarci di essere cristiani”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Ilnon può scandalizzare”. Vittorioazzera così lo “scandalo” scoppiato sui quotidiani progressisti in questi giorni: neiaperti inper i migranti è stato avvistato un. E allora apriti cielo: quel simbolo religioso si trova all’ingresso della cappella in cui nessuno – per inciso- sarà costretto a recarsi per pregare. L’effige di Nostro Signore potrebbe turbare – è il retropensiero non esplicitato – gli ospiti della struttura devoti di altre religioni. Ad avvistare ilè stato un reportage della Stampa dal quale è nato un “caso”. Che si è aggiunto ai tanti strali lanciatil’iniziativa del governo già preventivamente bollata come un flop.