Fedez ha ritrovato l’amore: “Sta con Vittoria, è diventata una storia seria” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fedez ha ritrovato l’amore. Dopo aver avuto alcune relazioni con diverse ragazze nei mesi recenti, tra cui la modella Garance Authié e Luna Shirin Rasia, il rapper sembrerebbe ora coinvolto in una “relazione seria” con una giovane di nome Vittoria. A dare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha fornito qualche dettaglio sulla ragazza, la quale non è legata al mondo dello spettacolo. Sembra che sia con lei che Fedez abbia scelto di festeggiare il suo compleanno, svoltosi il 15 ottobre, quando ha compiuto 35 anni. Negli ultimi giorni, peraltro, il rapper è assente dai social. Thesocialpost.it - Fedez ha ritrovato l’amore: “Sta con Vittoria, è diventata una storia seria” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ha. Dopo aver avuto alcune relazioni con diverse ragazze nei mesi recenti, tra cui la modella Garance Authié e Luna Shirin Rasia, il rapper sembrerebbe ora coinvolto in una “relazione” con una giovane di nome. A dare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha fornito qualche dettaglio sulla ragazza, la quale non è legata al mondo dello spettacolo. Sembra che sia con lei cheabbia scelto di festeggiare il suo compleanno, svoltosi il 15 ottobre, quando ha compiuto 35 anni. Negli ultimi giorni, peraltro, il rapper è assente dai social.

