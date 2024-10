Oasport.it - F1, Mario Isola: “Pirelli a lavoro su nuove gomme intermedie e da bagnato”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Novità sul fronte. Ne ha parlato il responsabile diin F1,, ai colleghi di GPblog.com. L’oggetto dell’intervista è stato quello dello sviluppo degli pneumatici nel Circus, soprattutto legati alle differenti condizioni meteorologiche. Il tema della gestione della pioggia, in questo senso, è al centro dell’attenzione con le monoposto a effetto suolo. ”Stiamo lavorando per sviluppare entrambi i prodotti con due obiettivi diversi. Per ilestremo, vogliamo migliorare le prestazioni, soprattutto sui circuiti ad alta pericolosità. La parte più difficile del nostroè quella di sviluppare gli pneumatici daestremo o quelli intermedi su circuiti ad alta pericolosità perché, purtroppo, non possiamo effettuare test in condizioni controllate. Con gli spruzzatori che bagnano la pista, solo al Paul Ricard, il circuito breve, e a Fiorano.