Thesocialpost.it - Elezioni Usa, l’ultimo sondaggio: Donald Trump due punti avanti a Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Mancano meno di tre settimane alla data fatidica di martedì 5 novembre, quando si apriranno le urne dellepresidenziali americane. La battaglia per conquistare la Casa Bianca, come è noto, si combatte tra la attuale vice presidente democratica,, e l’ex presidente repubblicano. I sondaggi delle scorse settimane sono stati altalenanti, qualcuno dà infatti per favorita la, altri. Mapubblicato da Fox News sembra pendere decisamente dalla parte del tycoon.Leggi anche: Comizio, arrestato uomo con armi in macchina I risultati delFox Secondo ilFox, dunque,sarebbe in vantaggio di duerispetto a: 50% delle preferenze degli americani per il repubblicano, contro il 48% di voti che andrebbero alla candidata democratica.