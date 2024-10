Liberoquotidiano.it - Ecco le nuove detrazioni: cosa cambia col quoziente familiare

Ammontano a circa 1,7 miliardi di euro, stando ai dati contenuti nel documento programmatico di bilancio, le misure in manovra dedicate alle politiche sulla famiglia. Il documento offre una direzione generale delle iniziative assunte dal governo: «La manovra -si legge- rafforza le iniziative in favore delle famiglie e della genitorialità , anche con misure volte a supportare gli istituti per la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari». In questo scenario si innesta il criterio di determinazione delle, «un nuovo sistema di calcolo che favorisca le famiglie numerose, chiamiamolo», ha detto ieri in conferenza stampa il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.