Ilgiorno.it - Dramma nel parto in casa : "Condannate l’ostetrica"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Due anni di reclusione perche ha fatto nascere inun bimbo, finito però strozzato dal cordone ombelicale e morto dopo due giorni dal ricovero in ospedale. La condanna è stata chiesta dalla pm Sara Mantovani al processo al Tribunale di Monza che vede la professionista 70enne milanese imputata di omicidio colposo. Parti civili, rappresentati dagli avvocati Paola Scaccabarozzi e Nino De Benedetti, i genitori del neonato, una coppia di 40enni di Concorezzo che, per la nascita del loro secondogenito, avvenuta il 4 aprile 2022, avevano deciso per ilin. Ma era finita in tragedia. Secondo l’accusa,sarebbe colpevole di una lunga serie di negligenze, a partire dal fatto di non essersi fatta affiancare da una seconda ostetrica, come previsto dalle linee guida della normativa regionale in tema didomiciliare.