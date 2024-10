Dove vedere Sestri Levante-Arezzo in diretta tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Sestri Levante torna in campo al Sivori venerdì alle 20,30 per sfidare l'Arezzo. Si affrontano due squadre in forma ma con obiettivi diversi in questa stagione, i liguri vogliono centrare la seconda salvezza di fila mentre i toscani grazie anche all'ottimo avvio di campionato hanno messo al Genovatoday.it - Dove vedere Sestri Levante-Arezzo in diretta tv Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Iltorna in campo al Sivori venerdì alle 20,30 per sfidare l'. Si affrontano due squadre in forma ma con obiettivi diversi in questa stagione, i liguri vogliono centrare la seconda salvezza di fila mentre i toscani grazie anche all'ottimo avvio di campionato hanno messo al

Rissa tra giovani a Sestri Levante : ragazzi feriti - soccorsi e indagini - Serata movimentata e rissa tra giovani, martedì 15 ottobre 2024, a Sestri Levante. Diversi gli interventi delle ambulanze tra le 21:10 e le 21:30 tra viale Roma, via Eraldo Fico e largo Giovanni Masi nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che... (Genovatoday.it)

Notiziario. Montini ancora fuori per il Sestri Levante - 30. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Rimini, seduta completa per tutti gli altri. Nemmeno un giorno di riposo per l’Arezzo che già ieri era di nuovo in campo per preparare il prossimo impegno di campionato che coincide con la trasferta di Sestri Levante, in programma venerdì sera alle 20. (Sport.quotidiano.net)