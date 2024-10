Dove andare nel weekend di fine ottobre? La Giornata del trekking urbano, il 31, è l'occasione per un turismo lento e sostenibile in tutta Italia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 31 ottobre in 91 Comuni di 19 Regioni si celebrerà la Giornata del trekking urbano, un’iniziativa green e slow dedicata, da diversi anni, a tutti coloro che vogliono esplorare a piedi centri urbani, borghi e paesi, per coglierne angoli diversi da quelli che sono sempre sotto gli occhi di tutti. Una buona idea per il weekend di fine mese. Iodonna.it - Dove andare nel weekend di fine ottobre? La Giornata del trekking urbano, il 31, è l'occasione per un turismo lento e sostenibile in tutta Italia Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 31in 91 Comuni di 19 Regioni si celebrerà ladel, un’iniziativa green e slow dedicata, da diversi anni, a tutti coloro che vogliono esplorare a piedi centri urbani, borghi e paesi, per coglierne angoli diversi da quelli che sono sempre sotto gli occhi di tutti. Una buona idea per ildimese.

