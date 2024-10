Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano Val di Pesa, arrestato il nipote (Di giovedì 17 ottobre 2024) SAN Casciano – Risolto in poche ore il giallo dell’omicidio della 56enne Laura Frosecchi a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa. Tutto è successo nella mattinata del 17 ottobre dopo che i carabinieri della locale stazione hanno ricevuto la telefonata da giovane residente del luogo, in forte stato di agitazione, che ha confessato di aver poco prima sparato ad una sua familiare mentre la stessa si trovava all’interno di un panificio della zona, dalla stessa gestito. I militari dell’Arma, riconoscendo l’interlocutore, si sono recati all’esercizio commerciale segnalato e hanno constatato la presenza della Donna riversa a terra. Sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Corrieretoscano.it - Donna uccisa nel suo negozio a San Casciano Val di Pesa, arrestato il nipote Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) SAN– Risolto in poche ore il giallo dell’omicidio della 56enne Laura Frosecchi a Chiesanuova, frazione di SanVal di. Tutto è successo nella mattinata del 17 ottobre dopo che i carabinieri della locale stazione hanno ricevuto la telefonata da giovane residente del luogo, in forte stato di agitazione, che ha confessato di aver poco prima sparato ad una sua familiare mentre la stessa si trovava all’interno di un panificio della zona, dalla stessa gestito. I militari dell’Arma, riconoscendo l’interlocutore, si sono recati all’esercizio commerciale segnalato e hanno constatato la presenza dellariversa a terra. Sul posto il personale del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

