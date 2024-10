Crollo del ponte Morandi: chiusa l’udienza preliminare con patteggiamento e rinvii a giudizio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo anni di indagini, si è conclusa l’udienza preliminare relativa all’inchiesta sul Crollo del ponte Morandi, tragico evento che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone. Le indagini hanno rivelato una serie di irregolarità e mancanze nel rispetto delle normative di sicurezza, mettendo in luce una rete di falsificazioni e negligenze che si estendono oltre il Crollo del viadotto stesso. Il procedimento ha portato a un patteggiamento e a ben 46 rinvii a giudizio. Dettagli dell’udienza e patteggiamenti l’udienza preliminare ha visto la coinvolgimento di diversi attori, tra cui l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, e altri dirigenti della società. Gaeta.it - Crollo del ponte Morandi: chiusa l’udienza preliminare con patteggiamento e rinvii a giudizio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dopo anni di indagini, si è conclusarelativa all’inchiesta suldel, tragico evento che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone. Le indagini hanno rivelato una serie di irregolarità e mancanze nel rispetto delle normative di sicurezza, mettendo in luce una rete di falsificazioni e negligenze che si estendono oltre ildel viadotto stesso. Il procedimento ha portato a une a ben 46. Dettagli dele patteggiamentiha visto la coinvolgimento di diversi attori, tra cui l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, e altri dirigenti della società.

Crollo ponte Morandi - un patteggiamento e 46 persone a processo : sotto accusa i falsi report sulla sicurezza - Crollo del ponte Morandi: si è chiusa con un patteggiamento e 46 rinvii a giudizio l'udienza preliminare per l'inchiesta partita dopo il crollo del 14 agosto 2028, con 43 vittime. Dopo... (Ilmattino.it)

Anas - gli appalti nel mirino dei pm di Milano : tra gli indagati anche un imputato nel processo per il crollo del Ponte Morandi - Tra i nove indagati ci sono tre fratelli: Luigi, Marco e Stefano Liani. I pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi vogliono ricostruire i movimenti e gli appalti lavori per la progettazione della Statale 340 Regina – variante della Tremezzina e quelli di manutenzione della Statale 469 Sebina Occidentale. (Ilfattoquotidiano.it)

Tangenti all'Anas in cambio di appalti - 9 indagati. C'è anche un imputato del crollo del Ponte Morandi - Per i pm titolari del procedimento penale, Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri, coordinati dall'aggiunta Tiziana Siciliano, e il Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF milanese, i due avrebbero ricevute mazzette in cambio dell'assegnazione di appalti per un valore di 400 milioni di euro. (Agi.it)