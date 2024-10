Cosa dicono i dati Istat sulla povertà e come invertire la rotta. Scrive Becchetti (Di giovedì 17 ottobre 2024) I dati Istat sulla povertà nel 2023 rilasciati oggi evidenziano sostanzialmente la stabilità della povertà assoluta e l’aumento della povertà relativa. Sono in povertà assoluta circa 5,7 milioni di persone, l’8,4% delle famiglie mentre la povertà relativa passa da 14 al 14,5 % e riguarda circa 8,5 milioni di persone. Va ricordato come la povertà assoluta si calcola come reddito necessario ad acquistare il paniere di beni e servizi essenziale per la vita (di sussistenza), con soglie diverse a seconda dell’area geografica, della dimensione del comune di residenza e della struttura del nucleo famigliare. La povertà relativa è invece una misura della distanza del reddito dei più indigenti dal reddito medio della popolazione. Stabilità della povertà assoluta accompagnata da un aumento della povertà relativa significano aumento delle diseguaglianze. Formiche.net - Cosa dicono i dati Istat sulla povertà e come invertire la rotta. Scrive Becchetti Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Inel 2023 rilasciati oggi evidenziano sostanzialmente la stabilità dellaassoluta e l’aumento dellarelativa. Sono inassoluta circa 5,7 milioni di persone, l’8,4% delle famiglie mentre larelativa passa da 14 al 14,5 % e riguarda circa 8,5 milioni di persone. Va ricordatolaassoluta si calcolareddito necessario ad acquistare il paniere di beni e servizi essenziale per la vita (di sussistenza), con soglie diverse a seconda dell’area geografica, della dimensione del comune di residenza e della struttura del nucleo famigliare. Larelativa è invece una misura della distanza del reddito dei più indigenti dal reddito medio della popolazione. Stabilità dellaassoluta accompagnata da un aumento dellarelativa significano aumento delle diseguaglianze.

