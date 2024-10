Corto Maltese: in arrivo una serie in live-action del fumetto dall'autore delle Winx (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il personaggio creato da Hugo Pratt nel 1967 e diventato un cult assoluto starebbe per approdare nel live-action La Rainbow Group - società guidata da Iginio Straffi, creatore della serie di animazione di successo Winx Club - si appresta a lanciarsi in alto mare con un adattamento in serie live-action delle graphic novel Corto Maltese di Hugo Pratt. I fumetti seguono il personaggio del titolo, un capitano di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo. Mercoledì scorso, Rainbow ha annunciato una partnership con Cong SA, la società che possiede tutta l'IP di Pratt. Oltre a produrre la nuova serie televisiva live-action, attualmente in fase di sviluppo, Rainbow gestirà i diritti di licenza di Movieplayer.it - Corto Maltese: in arrivo una serie in live-action del fumetto dall'autore delle Winx Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il personaggio creato da Hugo Pratt nel 1967 e diventato un cult assoluto starebbe per approdare nelLa Rainbow Group - società guidata da Iginio Straffi, creatore delladi animazione di successoClub - si appresta a lanciarsi in alto mare con un adattamento ingraphic noveldi Hugo Pratt. I fumetti seguono il personaggio del titolo, un capitano di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo. Mercoledì scorso, Rainbow ha annunciato una partnership con Cong SA, la società che possiede tutta l'IP di Pratt. Oltre a produrre la nuovatelevisiva, attualmente in fase di sviluppo, Rainbow gestirà i diritti di licenza di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Perugia-Conegliano : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - D’altro canto, le pantere di Daniele Santarelli non hanno alcuna intenzione di lasciare spazio alle avversarie e vanno a caccia di un altro successo per crescere in vista dei numerosi prossimi impegni. Si anticipa l’ultima giornata del girone di andata, così da consentire al club veneto di partecipare al Mondiale per Club in programma a dicembre. (Sportface.it)

LIVE – Milano-Chieri 25-20 26-24 25-27 25-14 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20. 25 – Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match tra Milano e Chieri! The post LIVE – Milano-Chieri 25-20 26-24 25-27 25-14: Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

LIVE – Milano-Chieri 25-20 26-24 25-27 5-3 : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Impegno infrasettimanale in grande anticipo, dovuto alla partecipazione della squadra meneghina al Mondiale per Club di dicembre. . Serve però una grande prestazione per fermare le piemontesi di Giulio Bregoli, reduci dalla battaglia vinta al tie-break nel derby contro Novara e a caccia di altri punti contro una delle big. (Sportface.it)