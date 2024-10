Oasport.it - Ciclismo su pista, il quartetto femminile cede alla Germania in semifinale: sfida alla Cina per il bronzo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Niente da fare per ilitaliano formato da Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini. Le azzurre dell’inseguimento a squadre cedonoinai Mondiali di Ballerup, in Danimarca, e affronteranno lanella finale per il. La partenza è particolarmente buona per Paternoster, Consonni, Alzini e Guazzini che riescono subito a creare un solco nei confronti delle avversarie con un ottimo primo chilometro: dopo 1000 metri il vantaggio è già di 1”7 e viene ampliato addirittura a più di due secondi nel secondo chilometro.