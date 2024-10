Chiara Ferragni e Silvio Campara, la storia sarebbe già finita (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora una novità nella vita privata di Chiara Ferragni. Pare sia già finita la chiacchierata liaison con Silvio Campara, il manager sposato e con prole conosciuto la scorsa estate a Forte dei Marmi. Una relazione chiacchieratissima nei mesi più caldi che non è mai stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati. Ora pare che qualcosa si sia spezzato c i due avrebbero deciso di allontanarsi e dividere le loro strade. Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono già lasciati A lanciare l’indiscrezione sulla rottura tra Chiara Ferragni e Silvio Campara è ancora un volta Gabriele Parpiglia, lo stesso giornalista che per primo ha parlato di questo rapporto. Dilei.it - Chiara Ferragni e Silvio Campara, la storia sarebbe già finita Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ancora una novità nella vita privata di. Pare sia giàla chiacchierata liaison con, il manager sposato e con prole conosciuto la scorsa estate a Forte dei Marmi. Una relazione chiacchieratissima nei mesi più caldi che non è mai stata confermata ma neppure smentita dai diretti interessati. Ora pare che qualcosa si sia spezzato c i due avrebbero deciso di allontanarsi e dividere le loro strade.si sono già lasciati A lanciare l’indiscrezione sulla rottura traè ancora un volta Gabriele Parpiglia, lo stesso giornalista che per primo ha parlato di questo rapporto.

