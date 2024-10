Bullismo dietro la morte di Leo, l'avvocato critica la scuola: "Comportamento di omissione totale" (Di giovedì 17 ottobre 2024) SENIGALLIA - "Un Comportamento di omissione totale". L'avvocato dei familiari di Leonardo, il 15 enne che tra domenica e lunedi si è tolto la vita con un colpo di pistola, ieri ha parlato cosi a Storie Italiane, la trasmissione di Rai 1. Pia Pericci è intervenuta commentando l'atteggiamento Anconatoday.it - Bullismo dietro la morte di Leo, l'avvocato critica la scuola: "Comportamento di omissione totale" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) SENIGALLIA - "Undi". L'dei familiari di Leonardo, il 15 enne che tra domenica e lunedi si è tolto la vita con un colpo di pistola, ieri ha parlato cosi a Storie Italiane, la trasmissione di Rai 1. Pia Pericci è intervenuta commentando l'atteggiamento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Oggi il funerale di Leonardo a Montignano, lutto cittadino a Senigallia. L'avvocato Perricci a Storie Italiane: «Dalla scuola atteggiamento di omissione totale» - Il funerale di Leonardo, il 15enne morto suicida, coincide con il lutto cittadino a Senigallia. La cerimonia nella chiesa parrocchiale della frazione ... (msn.com)

Marsala, rintracciato e denunciato l'uomo che è fuggito dopo un tamponamento - I Carabinieri della Stazione di San Filippo e Giacomo di Marsala hanno rintracciato e denunciato l'uomo responsabile di ... (tp24.it)

Sanzioni fiscali da conoscere: strategie per evitarle e risparmiare denaro - Sanzioni fiscali: cosa sono e come evitarleLe sanzioni fiscali rappresentano un serio inconveniente per singoli contribuenti e aziende che non rispett ... (assodigitale.it)