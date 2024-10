Borse firmate, iPhone e anche un monopattino: viaggio tra gli oggetti smarriti e mai più reclamati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carte d’identità, patenti e passaporti di altre Nazioni che, probabilmente, non verranno più reclamati. Ma anche monopattini elettrici, vari modelli di iPhone e telefoni cellulari, e persino un Apple watch. A Rimini, nei primi otto mesi dell’anno - la lista è aggiornata al 30 agosto scorso ed è Riminitoday.it - Borse firmate, iPhone e anche un monopattino: viaggio tra gli oggetti smarriti e mai più reclamati Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carte d’identità, patenti e passaporti di altre Nazioni che, probabilmente, non verranno più. Mamonopattini elettrici, vari modelli die telefoni cellulari, e persino un Apple watch. A Rimini, nei primi otto mesi dell’anno - la lista è aggiornata al 30 agosto scorso ed è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cyber guerra : “Si potrà combattere anche con cellulari - tv ed elettromestici” - in Libano e Siria esplosi “Iphone e negozi di telefonia” - VIDEO - Una nuova “cyber guerra” potrebbe essere combattuta utilizzando “cellulari, tv ed elettrodomestici”. Secondo i media locali nell'attacco hacker in Libano e in Siria, attuato da Israele, sarebbero esplosi anche “Iphone, videocamere, televisioni ed elettrodomestici”. Il timore è che l'attacco ai cerca . (Ilgiornaleditalia.it)

Microsoft lancia una app per usare Windows anche su Mac e iPhone - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3 Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch Tifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivolta Paramount+ mette le Tartarughe ... (Webmagazine24.it)

Microsoft lancia una app per usare Windows anche su Mac e iPhone - L'app, in fase di test da quasi un anno, funge da hub centralizzato per accedere a un PC Windows remoto tramite diversi servizi, inclusi Windows 365, Azure Virtual Desktop e Remote Desktop Microsoft sta introducendo una nuova app Windows che consente di accedere in streaming al proprio profilo di Windows da una varietà di dispositivi, […]. (Sbircialanotizia.it)