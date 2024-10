Borsa: l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che l'eurozona, nonostante il rallentamento della sua economia, non è diretta verso la recessione. Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare ie la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che l'eurozona, nonostante il rallentamento della sua economia, non è diretta verso la recessione. Parigi ha chiuso indell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dete sui sussidi di disoccupazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : l'Europa chiude in rialzo con il taglio dei tassi - Parigi ha chiuso in rialzo dell'1,22%, Francoforte dello 0,77% e Londra dello 0,67%, confortate anche dai buoni dati americani sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Seduta tonica per le Borse europee nel giorno in cui la Bce è tornata a tagliare i tassi e la sua presidente, Christine Lagarde, ha rassicurato sul fatto che il processo deflazionistico è "ben instradato" e che ... (Quotidiano.net)

Borsa : Europa contrastata - occhi sui tassi Bce - Milano +0 - 3% - Scivola Porsche (-2,54%), cedono Volkswagen (-0,54%) e Renault (-0,48%). 492 dollari la tonnellata) per effetto degli stimoli per la crescita economica in Cina. In ordine sparso i bancari Caixabank (+1,53%), Bnp (+0,5%), Intesa (+0,15%), Commerzbank (+0,12%), Popolare Sondrio (+0,07%), Unicredit (+0,02%), Banco Bpm (-0,19%), Bper (-0,31%) ed Mps (-1,35%). (Quotidiano.net)

Borsa : Europa contrastata - occhi sui tassi Bce - Milano +0 - 3% - Frena ulteriormente il greggio (Wti -2,73% a 73,5 dollari al barile) e appare poco mosso il gas (+0,08% a 39,91 euro al MWh). Prosegue invece la corsa dell'oro (+0,64% a 2. La migliore è Madrid (+0,4%), seguono Milano e Francoforte (+0,3% entrambe), poco mossa Londra (-0,03%), debole Parigi (-0,3%). (Quotidiano.net)