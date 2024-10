Borsa: l'Europa apre in rialzo in attesa della Bce (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa della riunione della Bce sulla politica monetaria. Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche i primi dati delle trimestrali che mostrano risultati tra luce e ombre. Apertura in rialzo per Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Poco mossa Londra (+0,02%). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre in rialzo in attesa della Bce Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le Borse europee avviano la seduta ininriunioneBce sulla politica monetaria. Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d'interesse. Sotto i riflettori anche i primi dati delle trimestrali che mostrano risultati tra luce e ombre. Apertura inper Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Poco mossa Londra (+0,02%).

Borsa : l'Europa apre in rialzo in attesa della Bce - Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d'interesse. Poco mossa Londra (+0,02%). Apertura in rialzo per Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Sotto i riflettori anche i primi dati delle trimestrali che mostrano risultati tra luce e ombre. Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa della riunione della Bce sulla politica monetaria. (Quotidiano.net)

Borse - Piazza Affari in rialzo in attesa della Fed - positivi anche gli altri mercati europei - Al via la due giorni del Fomc, cosa aspettarsi Intanto è iniziato oggi il meeting della Fed, che si concluderà domani, 18 settembre, con l’atteso annuncio sui tassi di interesse, destinato a influenzare i mercati. Nel frattempo, a Francoforte, Deutsche Bank ha registrato un incremento dell’1% a 15,76 euro, mentre si prepara a una possibile mossa strategica su Commerzbank. (Quifinanza.it)

Borsa : Europa in rialzo in attesa dei tassi Bce - Milano +0 - 9% - 518 dollari l'oncia). In luce, così come avvenuto in Asia, i produttori di semiconduttori Be (+5,66%9, Aixtron (+4,86%) ed Stm (+2,84%) in Piazza Affari. Prosegue il rialzo del greggio (Wti +1,07% a 68,03 dollari al barile), che rimane però sotto quota 70 dollari. Svetta Tim (+7,5%) in Piazza Affari dopo la raccomandazione d'acquisto e il prezzo obiettivo degli analisti di Bofa, mentre appare ... (Quotidiano.net)