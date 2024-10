Belgio, sbattezzo di 524 persone dopo parole del Papa su "medici assassini che praticano aborto" e ruolo "vivificante della donna" (Di giovedì 17 ottobre 2024) In una lettera aperta inviata alle autorità ecclesiastiche, 524 persone hanno rinunciato al sacramento protestando contro le affermazioni del Pontefice sui diritti delle donne e sul loro ruolo nella società, sull'aborto definito come "omicidio" e sui medici che lo praticano definiti come "sicari" Ilgiornaleditalia.it - Belgio, sbattezzo di 524 persone dopo parole del Papa su "medici assassini che praticano aborto" e ruolo "vivificante della donna" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In una lettera aperta inviata alle autorità ecclesiastiche, 524hanno rinunciato al sacramento protestando contro le affermazioni del Pontefice sui diritti delle donne e sul loronella società, sull'definito come "omicidio" e suiche lodefiniti come "sicari"

