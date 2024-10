A Venezia inaugura la mostra pittorica "L’emozione dell’arte magmatica" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli splendidi spazi del palazzo Charming Santa Fosca, nel centro storico Veneziano, a pochi passi dal ponte di Rialto, ospitano in occasione della 60. Biennale d’Arte la mostra “L’emozione dell’arte magmatica”, organizzata dalla D’E.M. International Venice Art Gallery e curata dalla gallerista e Veneziatoday.it - A Venezia inaugura la mostra pittorica "L’emozione dell’arte magmatica" Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli splendidi spazi del palazzo Charming Santa Fosca, nel centro storicono, a pochi passi dal ponte di Rialto, ospitano in occasione della 60. Biennale d’Arte la”, organizzata dalla D’E.M. International Venice Art Gallery e curata dalla gallerista e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Siena - al via la mostra Costellazioni coi capolavori dell’arte italiana del Novecento - La Collezione del Monte dei Paschi di Siena e la Collezione Brandi conservano di questo mezzo secolo autentici capolavori: molte opere vengono presentate qui per la prima volta al pubblico, in un serrato dialogo che distilla le esperienze artistiche italiane nel secolo breve. Un percorso inedito tra i capolavori dell’arte italiana del Novecento: due collezioni d’arte contemporanea si aprono al ... (Lanazione.it)

Salerno - Palazzo Fruscione : dal 5 al 23 ottobre torna “Le Stanze dell’Arte” : in mostra le opere di 21 artisti - . Donne velate e svelate, amiche, madri, donne sole, per scelta o per caso. IT su Google News. INTEGRARE – MARIA SCOTTI Integrare vuol dire rendere intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o insufficiente a un determinato scopo, aggiungendo quanto è necessario o supplendo al difetto con mezzi opportuni. (Zon.it)

A Milano la mostra tattile "Momenti salienti dell’arte e della fotografia" - Aperta a tutti, l'esposizione permette agli ospiti e ai visitatori, sia non vedenti sia vedenti, di fruire di opere iconiche come il "Cristo nella Pietà" del grande maestro Michelangelo, l’Urlo di Munch e la suggestiva Venere di Botticelli, e di apprezzare fotografie iconiche, di momenti che hanno segnato un’epoca, come lo sbarco sulla Luna e il lancio della bomba atomica. (Ilgiorno.it)