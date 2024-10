.com - X Factor 2024, è l’ora degli Home Visit, chi andrà ai live?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ultimo step di selezioni a X: arriva il momento, chi saranno i 12 artisti scelti da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi per i? Ultimo step di selezioni a X: giovedì 17 ottobre su Sky e in streaming su NOW arriva il momento. È la fase conclusiva delle selezioni, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle, il momento decisivo in cui i 4 giudici dovranno individuare i 12 protagonisti che saranno in gara aiShow, al via tra una settimana sempre con la conduzione di Giorgia.