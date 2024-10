WTA Osaka, ottavi nefasti per Cocciaretto e Bronzetti. Tauson in scioltezza, Lys vince il braccio di ferro con Kessler (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giornata nefasta per i colori azzurri nel torneo WTA di Osaka. Niente più Italia sul cemento giapponese: Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto sono uscite sconfitte dai rispettivi match con Suzan Lamens e Aoi Ito, non superando così lo scoglio dell’ottavo di finale. E soprattutto per la marchigiana questa sconfitta sa tanto di occasione sprecata. La sua prossima avversaria sarebbe stata la lucky loser Eva Lys, numero 118 al mondo. La ventiduenne tedesca ma di origini ucraine, ai primi passi nel circuito maggiore, ha avuto la meglio in una partita tiratissima sulla statunitense McCartney Kessler, vincitrice a sorpresa del torneo di Cleveland ad agosto. Partita durissima, di quasi tre ore, in cui l’americana ha sprecato per due volte un vantaggio di un break nella frazione decisiva. Oasport.it - WTA Osaka, ottavi nefasti per Cocciaretto e Bronzetti. Tauson in scioltezza, Lys vince il braccio di ferro con Kessler Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giornata nefasta per i colori azzurri nel torneo WTA di. Niente più Italia sul cemento giapponese: Luciaed Elisabettasono uscite sconfitte dai rispettivi match con Suzan Lamens e Aoi Ito, non superando così lo scoglio dell’ottavo di finale. E soprattutto per la marchigiana questa sconfitta sa tanto di occasione sprecata. La sua prossima avversaria sarebbe stata la lucky loser Eva Lys, numero 118 al mondo. La ventiduenne tedesca ma di origini ucraine, ai primi passi nel circuito maggiore, ha avuto la meglio in una partita tiratissima sulla statunitense McCartney, vincitrice a sorpresa del torneo di Cleveland ad agosto. Partita durissima, di quasi tre ore, in cui l’americana ha sprecato per due volte un vantaggio di un break nella frazione decisiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta Osaka 2024 : eliminate al secondo turno Bronzetti e Cocciaretto - Vittoriosa all’esordio sulla francese Ponchet, alla quale aveva anche annullato un match point, la tennista marchigiana non è riuscita a ripetersi ed è stata battuta con lo score di 6-4 6-3 in 1h26?. Non mancano però i rimpianti visto che in entrambi i set era stata avanti di un break (4-2 nel primo e 3-1 nel secondo), per poi però subire un parziale piuttosto netto. (Sportface.it)

Cocciaretto-Ito in tv : data - orario - canale e diretta streaming Wta Osaka 2024 - it seguirà il secondo turno tra Cocciaretto e Ito, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto. Adesso per lei c’è la qualificata nipponica che, dopo aver vinto due buone partite nel tabellone cadetto, al debutto nel main draw ha piegato in rimonta la statunitense Sofia Kenin, ex numero quattro del ranking ... (Sportface.it)

Elisabetta Cocciaretto - esordio vincente a Osaka : l’azzurra batte Ponchet e vola agli ottavi - In campo, oltre a Cocciaretto, anche Lucia Bronzetti, che ha superato in due set la spagnola Bucsa 6-4, 6-4. Al prossimo turno per l’azzurra ci sarà la sfida all’olandese Lamens. it: Notizie dallo Sport Italiano. (Adnkronos) – Esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto a Osaka. The post Elisabetta Cocciaretto, esordio vincente a Osaka: l’azzurra batte Ponchet e vola agli ottavi appeared ... (Seriea24.it)