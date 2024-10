Violenta rissa fuori dal locale, uomo ferito ad un braccio: minacciati i carabinieri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una lite furibonda, il ferito, l’arrivo dei carabinieri e l’aggressione agli stessi militari. E’ stata una notte di follia quella di domenica 13, nei pressi di un locale pubblico del centro di Bondeno. Qui, infatti, tra un 19enne straniero e un 36enne del posto si è accesa una discussione, poi Ferraratoday.it - Violenta rissa fuori dal locale, uomo ferito ad un braccio: minacciati i carabinieri Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una lite furibonda, il, l’arrivo deie l’aggressione agli stessi militari. E’ stata una notte di follia quella di domenica 13, nei pressi di unpubblico del centro di Bondeno. Qui, infatti, tra un 19enne straniero e un 36enne del posto si è accesa una discussione, poi

