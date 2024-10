Secoloditalia.it - Vinodromo – Milano

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)Via Salasco, 21 – 20136Tel. 02/32960708 Sito Internet: www..com Tipologia: enoteca Prezzi: taglieri 12/26€, antipasti 11/12€, primi 14/15€, secondi 12/18€, dolci 6€ Chiusura: Domenica; aperto solo la sera OFFERTA Situata in zona Bocconi,è un’enoteca in cui trovare un’ampia selezione di bottiglie ben selezionate, soprattutto nel mondo bio natur, ma senza escludere prodotti più convenzionali, con uno sguardo anche all’estero, soprattutto in Francia. La carta dei vini è supportata da un menù che propone diversi piatti di facile abbinamento, come crostoni, taglieri di formaggi e salumi e qualche pietanza calda o fredda, come il discreto baccalà alla cappuccina, variante del più celebre baccalà alla vicentina, che ci saremmo aspettati con un sapore un po’ più deciso.