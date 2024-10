Usa e l’avvertimento a Israele, ultimatum su Gaza e monito sul Libano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento su Gaza e sul Libano degli Stati Uniti a Israele. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. Sul primo punto il dipartimento di Stato americano e la Usa e l’avvertimento a Israele, ultimatum su Gaza e monito sul Libano L'Identità. Lidentita.it - Usa e l’avvertimento a Israele, ultimatum su Gaza e monito sul Libano Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento sue suldegli Stati Uniti a. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. Sul primo punto il dipartimento di Stato americano e la Usa esusulL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa e l’avvertimento a Israele - ultimatum su Gaza e monito sul Libano - L'avvertimento del segretario di Stato Blinken e del segretario alla Difesa Austin: "30 giorni per facilitare l'assistenza umanitaria nella Striscia o potrebbe scattare l'embargo sulle armi". Poi la condanna alle operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento su Gaza e […]. (Sbircialanotizia.it)

Usa e l’avvertimento a Israele - ultimatum su Gaza e monito sul Libano - “Non so chi ci sia dietro l’articolo, so che nella migliore delle ipotesi è un irresponsabile e nella peggiore cerca di indebolire lo Stato di Israele”, ha aggiunto Katz, sottolineando che “dallo scoppio della guerra, i lavoratori e gli impiegati dell’industria aerospaziale e di altre industrie della difesa lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire alle Idf munizioni difensive e ... (Ildenaro.it)

Usa e l’avvertimento a Israele - ultimatum su Gaza e monito sul Libano - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Nel mirino degli Usa la situazione umanitaria nella Striscia e le operazioni delle Idf nel Paese dei Cedri. (Adnkronos) – Nei giorni dell'escalation in Medio Oriente, e dopo gli attacchi delle Idf all'Unifil, arriva l'avvertimento su Gaza e sul Libano degli Stati Uniti a Israele. (Webmagazine24.it)