Until Dawn, annunciata la data d’uscita del film di Sony Pictures (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il film di Until Dawn verrà rilasciato nei cinema il 25 Aprile 2025, con la distribuzione affidata nello specifico a Screen Gems di Sony Pictures. A condividere questa importante novità sulla pellicola cinematografica basata sulla serie videoludica di PlayStation è stata Deadline, testata che ha ricordato che David F. Sandberg è chiamato a dirigere il film mentre la sceneggiatura è di Gary Dauberman. Segnaliamo inoltre che Blair Butler ha scritto la bozza precedente. Il film, che appena qualche giorno fa ha visto le riprese terminare ufficialmente, ha come protagonisti Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion, Maia Mitchell e Peter Stormare. La pellicola cinematografica è prodotta da Dauberman, Mia Maniscalco, Sandberg, Lotta Losten, Roy Lee, Asad Qizilbash e Carter Swan, mentre Charles Miller ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Game-experience.it - Until Dawn, annunciata la data d’uscita del film di Sony Pictures Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ildiverrà rilasciato nei cinema il 25 Aprile 2025, con la distribuzione affinello specifico a Screen Gems di. A condividere questa importante novità sulla pellicola cinematografica basata sulla serie videoludica di PlayStation è stata Deadline, testata che ha ricordato che David F. Sandberg è chiamato a dirigere ilmentre la sceneggiatura è di Gary Dauberman. Segnaliamo inoltre che Blair Butler ha scritto la bozza precedente. Il, che appena qualche giorno fa ha visto le riprese terminare ufficialmente, ha come protagonisti Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo, Belmont Cameli, Odessa A’zion, Maia Mitchell e Peter Stormare. La pellicola cinematografica è prodotta da Dauberman, Mia Maniscalco, Sandberg, Lotta Losten, Roy Lee, Asad Qizilbash e Carter Swan, mentre Charles Miller ricopre il ruolo di produttore esecutivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Until Dawn su PS5 e PC - la recensione - (Adnkronos) – Until Dawn, l'horror interattivo di Supermassive Games che ha affascinato i giocatori nel 2015, torna su PlayStation 5 con una veste grafica rinnovata e diverse migliorie. . L'atmosfera che permeava l'originale è stata fedelmente ricreata, immergendoci nuovamente in un'esperienza che omaggia i classici film slasher. (Webmagazine24.it)

Until Dawn su PS5 e PC - la recensione - L'atmosfera che permeava l'originale è stata fedelmente ricreata, immergendoci nuovamente in un'esperienza che omaggia i classici film slasher. (Adnkronos) – Until Dawn, l'horror interattivo di Supermassive Games che ha affascinato i giocatori nel 2015, torna su PlayStation 5 con una veste grafica rinnovata e diverse migliorie. (Periodicodaily.com)

Until Dawn 2 è stato apparentemente confermato dall’attore Peter Stormare - . Appena poche ore dopo la condivisione della notizia che vuole il remake di Until Dawn includere nuovi finali che aprono le porte ad un sequel diretto, Stormare ha deciso di dare ulteriore forza all’arrivo di un nuovo gioco horror del franchise. L’attore Peter Stormare ha di fatto confermato l’esistenza di Until Dawn 2, suggerendo attraverso le sue storie Instagram che il franchise horror di ... (Game-experience.it)