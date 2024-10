Una commedia sull'amore e sui disastri del matrimonio: stasera in tv c'è "Ti presento i suoceri" con un cast stellare: Gere, Sarandon, Keaton (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il titolo italiano è fuorviante. Perché questa rom-com non ha nulla a che vedere con la saga di Ben Stiller. Se non l’impiato di commedia e dei genitori per protagonisti. Arriva stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 Ti presento i suoceri (2023). Una parata di stelle: il cast di “Ti presento i suoceri” Il punto di forza di questa commedia leggera dalla battuta pronta è il suo cast di stelle. Perché se i giovani protagonisti sono Emma Roberts e Luke Bracey (la stessa coppia della commedia romantica natalizia di Netflix, Holidate), la parte dei rispettivi genitori è affidata a Richard Gere, Diane Keaton, Susan Sarandon e William H. Macy. La trama di “Ti presento i suoceri” Michelle (Emma Roberts) è fidanzata con Allen (Luke Bracey). Amica.it - Una commedia sull'amore e sui disastri del matrimonio: stasera in tv c'è "Ti presento i suoceri" con un cast stellare: Gere, Sarandon, Keaton Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il titolo italiano è fuorviante. Perché questa rom-com non ha nulla a che vedere con la saga di Ben Stiller. Se non l’impiato die dei genitori per protagonisti. Arrivain tv su Rai 1 alle 21.30 Ti(2023). Una parata di stelle: ildi “Ti” Il punto di forza di questaleggera dalla battuta pronta è il suodi stelle. Perché se i giovani protagonisti sono Emma Roberts e Luke Bracey (la stessa coppia dellaromantica natalizia di Netflix, Holidate), la parte dei rispettivi genitori è affidata a Richard, Diane, Susane William H. Macy. La trama di “Ti” Michelle (Emma Roberts) è fidanzata con Allen (Luke Bracey).

