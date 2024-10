"Tutti siamo protezione civile". Il gazebo dei volontari in piazza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) protezione civile in piazza a San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa i volontari della locale associazione erano presenti in piazza del Popolo, nell’ambito della campagna nazionale ‘Io non rischio’, con un gazebo giallo per spiegare ai cittadini cosa si deve fare in prima persona per ridurre i rischi in caso di calamità naturali. "Questo appuntamento – spiega Fabrizio Grazia, presidente della protezione civile di Persiceto – ha avuto l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno può fare in prima persona per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, alluvione, incendi boschivi. Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione, attraverso scelte concrete, da adottare nel quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive". Ilrestodelcarlino.it - "Tutti siamo protezione civile". Il gazebo dei volontari in piazza Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ina San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa idella locale associazione erano presenti indel Popolo, nell’ambito della campagna nazionale ‘Io non rischio’, con ungiallo per spiegare ai cittadini cosa si deve fare in prima persona per ridurre i rischi in caso di calamità naturali. "Questo appuntamento – spiega Fabrizio Grazia, presidente delladi Persiceto – ha avuto l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno può fare in prima persona per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, alluvione, incendi boschivi. Fondamentale infatti è il ruolo attivo dei cittadini, che hanno il potere di trasformare questa consapevolezza in azione, attraverso scelte concrete, da adottare nel quotidiano per proteggere loro stessi e l’ambiente in cui si vive".

