Truffa nella compravendita online: denunciati un uomo e una donna per 1.684 euro di danno

Un'inchiesta condotta dai Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina ha portato alla denuncia di un 61enne locale e di una 26enne residente a Signa, in provincia di Firenze, per il reato di Truffa. Le indagini, avviate in risposta a una denuncia presentata da un 37enne indiano, svelano un episodio che solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle transazioni online.

Le indagini e la denuncia

L'attività investigativa dei Carabinieri è iniziata nel luglio scorso, quando un cittadino indiano ha sporto querela. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo aveva avviato un'acquisizione di un veicolo attraverso un noto sito di compravendita online. Seguendo le trattative, il 37enne ha trasferito, in due distinte operazioni, una somma di 1.684 euro ai due denunciati, come parte del pagamento per l'autovettura in vendita.

