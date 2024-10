Transformers 1 – Il rilancio perfetto per vecchi e nuovi fan di Autobot e Decepticon (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo avervi presentato il primo volume di Void Rivals, continuiamo a esplorare l’Energon Universe con la serie che finora ha riscosso il successo maggiore in patria. Pubblicata da Image Comics e fresca vincitrice di ben due Eisner Awards (miglior serie, miglior artista completo), Transformers di Daniel Warren Johnson, con i colori di Mike Spicer, arriva in Italia per SaldaPress. Sei numeri che ci introducono a una nuova guerra tra Autobot e Decepticon, con tutti i personaggi che abbiamo sempre amato e qualche novità che rende la serie moderna e attuale per vecchi e nuovi fan. Transformers 1 – Daniel Warren Johnson, Mike Spicer; SaldaPress Coesistenza forzata tra robot e umani Spike e Carly sono saliti in montagna per guardare le stelle, quando il crollo di una parete rocciosa svela la presenza di una grande astronave. Nerdpool.it - Transformers 1 – Il rilancio perfetto per vecchi e nuovi fan di Autobot e Decepticon Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo avervi presentato il primo volume di Void Rivals, continuiamo a esplorare l’Energon Universe con la serie che finora ha riscosso il successo maggiore in patria. Pubblicata da Image Comics e fresca vincitrice di ben due Eisner Awards (miglior serie, miglior artista completo),di Daniel Warren Johnson, con i colori di Mike Spicer, arriva in Italia per SaldaPress. Sei numeri che ci introducono a una nuova guerra tra, con tutti i personaggi che abbiamo sempre amato e qualche novità che rende la serie moderna e attuale perfan.1 – Daniel Warren Johnson, Mike Spicer; SaldaPress Coesistenza forzata tra robot e umani Spike e Carly sono saliti in montagna per guardare le stelle, quando il crollo di una parete rocciosa svela la presenza di una grande astronave.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stasera in TV c'è il primo Transformers, scopri tutti i film della saga e l'ordine in cui guardarli - Scopri quali e quanti sono i film di Transformers e qual è l'ordine di visione consigliato per chi si approccia alla saga solo adesso. (msn.com)

Transformers One: un soft-reboot per la saga iconica dei robottoni, al cinema dal 26 settembre - "Transformers One" esplora le origini di Optimus Prime e Megatron in un prequel visivamente controverso, cercando di rinnovare la saga con una narrazione semplice e mirata a un pubblico giovane. (ecodelcinema.com)

Il trailer di lancio di Transformers: Galactic Trials conferma che è disponibile - Transformers: Galactic Trials è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio del gioco. (multiplayer.it)