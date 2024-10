The Substance, recensione: Demi Moore e Margaret Qualley magnifiche tra body horror e satira (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nostra recensione di The Substance, miscela perfetta di body horror e satira sociale diretta da Coralie Fargeat con le magnifiche Demi Moore e Margaret Qualley: una pellicola dall’impatto visivo prorompente e intelligente nella sua satira pungente sull’ossessione e sul desiderio The Substance è uno di quei film capaci di catalizzare l’attenzione su di sé ancor prima di diventare dei cult, già dalla presentazione a Cannes e ora a Roma. L’opera seconda di Coralie Fargeat conferma la grande capacità della cineasta francese di piegare i generi al proprio volere, con una resa visiva che affonda nei territori del Grand Guignol e la ferocia nello sguardo di chi ha preso sul serio la satira e il suo linguaggio. .com - The Substance, recensione: Demi Moore e Margaret Qualley magnifiche tra body horror e satira Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nostradi The, miscela perfetta disociale diretta da Coralie Fargeat con le: una pellicola dall’impatto visivo prorompente e intelligente nella suapungente sull’ossessione e sul desiderio Theè uno di quei film capaci di catalizzare l’attenzione su di sé ancor prima di diventare dei cult, già dalla presentazione a Cannes e ora a Roma. L’opera seconda di Coralie Fargeat conferma la grande capacità della cineasta francese di piegare i generi al proprio volere, con una resa visiva che affonda nei territori del Grand Guignol e la ferocia nello sguardo di chi ha preso sul serio lae il suo linguaggio.

