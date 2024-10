Test Medicina, Filippo Anelli commenta la riforma a Fanpage.it: “Bene che resti numero chiuso” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Presidente della Fnomceo (Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), Filippo Anelli, ha commentato a Fanpage.it l’annunciata riforma dei Test di ingresso a Medicina. "Bene che resti numeri chiuso. Il problema è dei giovani perché il percorso di acceso a Medicina lascerà una serie di ragazzi fuori dopo un primo semestre”. Fanpage.it - Test Medicina, Filippo Anelli commenta la riforma a Fanpage.it: “Bene che resti numero chiuso” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Presidente della Fnomceo (Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri),, hato a.it l’annunciatadeidi ingresso a. "chenumeri. Il problema è dei giovani perché il percorso di acceso alascerà una serie di ragazzi fuori dopo un primo semestre”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medicina - addio ai test di ingresso : ecco come funzionerà l'accesso facoltà - Il nuovo meccanismo è stato votato in commissione al Senato e il governo lo vorrebbe rendere operativo già dall'anno accademico 2025-2026. Resta il numero chiuso, ma ci sarà un semestre libero dopo il quale si forma una graduatoria nazionale. (Vanityfair.it)

Test di medicina - le associazioni di giovani medici : “Da Bernini solo propaganda - il numero chiuso non viene in nessuna forma abolito o superato” - Anaao Giovani, Als e Gmi hanno espresso il loro disappunto, definendo la misura come un semplice "slogan" che non affronta i problemi strutturali del sistema formativo. . L'articolo Test di medicina, le associazioni di giovani medici: “Da Bernini solo propaganda, il numero chiuso non viene in nessuna forma abolito o superato” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Medicina - addio ai test d’ingresso : gli studenti saranno valutati dopo 6 mesi - Per la Sanità ci sono solo 900 milioni . “Il fabbisogno di futuri nuovi medici è di 30mila professionisti in più nei prossimi sette anni. I posti disponibili a Medicina – che oggi sono circa 20mila – saliranno a 25mila. In questo modo non solo investiamo nelle giuste aspirazioni dei nostri ragazzi, ma garantiamo anche una preparazione di qualità attraverso un’offerta formativa d’eccellenza”. (Tpi.it)