Temptation Island: Antonio respinto dalla tentatrice, Titty getta di nuovo l’anello nel fuoco (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sesto appuntamento con il docu-reality di Canale 5 ha visto l'atteso falò di confronto tra la coppia partenopea: prima di incontrare la sua fidanzata, Antonio era stato respinto dalla tentatrice. Nella puntata del 15 ottobre di Temptation Island, tre delle quattro coppie rimaste all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula si sono confrontate nel falò finale: Millie Moi e Michele Varriale, Mirco Rossi e Giulia Duranti, e la tanto attesa resa dei conti tra Titty Scialò e Antonio Maietta. Quest'ultima coppia ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, soprattutto dopo che Titty aveva promesso di vendicarsi dell'avvicinamento tra Antonio e la tentatrice Saretta. Un viaggio dei sentimenti memorabile Il percorso dei due fidanzati nel docu-reality rimarrà nei ricordi dei telespettatori come uno dei più intensi. Un momento iconico, Movieplayer.it - Temptation Island: Antonio respinto dalla tentatrice, Titty getta di nuovo l’anello nel fuoco Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sesto appuntamento con il docu-reality di Canale 5 ha visto l'atteso falò di confronto tra la coppia partenopea: prima di incontrare la sua fidanzata,era stato. Nella puntata del 15 ottobre di, tre delle quattro coppie rimaste all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula si sono confrontate nel falò finale: Millie Moi e Michele Varriale, Mirco Rossi e Giulia Duranti, e la tanto attesa resa dei conti traScialò eMaietta. Quest'ultima coppia ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, soprattutto dopo cheaveva promesso di vendicarsi dell'avvicinamento trae laSaretta. Un viaggio dei sentimenti memorabile Il percorso dei due fidanzati nel docu-reality rimarrà nei ricordi dei telespettatori come uno dei più intensi. Un momento iconico,

