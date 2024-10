Su amento del biglietto Atac Rocca e Gualtieri litigano sulla pelle dei romani: la protesta dei pendolari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sul possibile aumento del costo del biglietto per bus e metro a Roma, "il Comune e la Regione stanno facendo un braccio di ferro tutto politico sulla pelle dei cittadini. Se ci sarà un aumento ci mobiliteremo". Così ai microfoni di Fanpage.it il coordinatore del Comitato pendolari Roma-Ostia, Maurizio Pessina. Fanpage.it - Su amento del biglietto Atac Rocca e Gualtieri litigano sulla pelle dei romani: la protesta dei pendolari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sul possibile aumento del costo delper bus e metro a Roma, "il Comune e la Regione stanno facendo un braccio di ferro tutto politicodei cittadini. Se ci sarà un aumento ci mobiliteremo". Così ai microfoni di Fanpage.it il coordinatore del ComitatoRoma-Ostia, Maurizio Pessina.

Giubileo - previsti 100mila pellegrini al giorno : no all’aumento del biglietto Atac ai grandi eventi - Secondo Agostino Miozzo, coordinatore dell'accoglienza per il Vaticano, il costo del biglietto Atac potrebbe non aumentare a 2 euro nei giorni dei grandi eventi in programma per il Giubileo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Biglietto a due euro - la rivolta di utenti e pendolari : "Giù le mani dai pellegrini" - Pendolari, comitati e associazioni. Sono sempre di più le voci di coloro i quali non vogliono neanche sentire parlare di un aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico a Roma. Poco importa che, ad oggi, si stia parlando soprattutto di un incremento per i turisti. Chi utilizza... (Romatoday.it)