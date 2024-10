Su Adobe Premiere Pro ora si possono creare video con l’intelligenza artificiale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’azienda americana ha avviato l’integrazione in beta del modello Firefly video all’interno del software di montaggio della Creative Suite. Gli utenti possono estendere le clip fino a due secondi. La generazione di video da immagini e testo è invece disponibile online Repubblica.it - Su Adobe Premiere Pro ora si possono creare video con l’intelligenza artificiale Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’azienda americana ha avviato l’integrazione in beta del modello Fireflyall’interno del software di montaggio della Creative Suite. Gli utentiestendere le clip fino a due secondi. La generazione dida immagini e testo è invece disponibile online

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spari contro le basi Unifil - Crosetto : “L’Italia e l’Onu non possono prendere ordini da Israele” – Video - “Ho detto all’ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l’Italia non possono prendere ordini da Israele. “Abbiamo chiesto spiegazioni degli atti avvenuti e abbiamo preteso di sapere ufficialmente” il motivo, ha proseguito, sottolineando che “non si tratta di un errore” né “di un incidente”. (Ilfattoquotidiano.it)

Pika Ai - il generatore di video con cui si possono far sciogliere le cose - Pika Labs ha rilasciato la versione 1.5 del suo modello AI con numerosi movimenti e opzioni di ripresa avanzate. (Wired.it)

I videogiochi possono aiutare la salute mentale dei ragazzi? Per uno studio sì - ma solo a certe condizioni - Continua a leggere . Secondo una recente ricerca, i videogiochi progettati per la salute mentale al momento non riescono a sortire grandi benefici, tuttavia possono servire come base di partenza per nuovi strumenti in grado di effettuare interventi terapeutici nei confronti di bambini e adolescenti, soprattutto in relazione al condizioni di ADHD e alla depressione. (Fanpage.it)