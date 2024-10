Stop ai test per l’accesso a Medicina, Rubano (FI): “Un passo avanti per la sanità” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’approvazione del disegno di legge delega da parte della settima Commissione del Senato segna una tappa fondamentale verso una riforma attesa e necessaria per il nostro sistema di istruzione e sanitario. Grazie al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, si apre una nuova fase per l’accesso alle professioni mediche, con un sistema più inclusivo e meritocratico, che riconosce il valore delle competenze acquisite. L’abolizione del numero chiuso e l’introduzione di un semestre-filtro rappresentano ai test di Medicina, è un grande passo avanti per garantire una formazione di qualità e rispondere al fabbisogno di medici qualificati per il futuro del Paese. Un impegno concreto da parte del governo e di Forza Italia, che continuano a lavorare per rafforzare il settore sanitario e assicurare un servizio efficiente e di qualità a tutti i cittadini”. Anteprima24.it - Stop ai test per l’accesso a Medicina, Rubano (FI): “Un passo avanti per la sanità” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’approvazione del disegno di legge delega da parte della settima Commissione del Senato segna una tappa fondamentale verso una riforma attesa e necessaria per il nostro sistema di istruzione e sanitario. Grazie al lavoro del ministro Anna Maria Bernini, si apre una nuova fase peralle professioni mediche, con un sistema più inclusivo e meritocratico, che riconosce il valore delle competenze acquisite. L’abolizione del numero chiuso e l’introduzione di un semestre-filtro rappresentano aidi, è un grandeper garantire una formazione di qualità e rispondere al fabbisogno di medici qualificati per il futuro del Paese. Un impegno concreto da parte del governo e di Forza Italia, che continuano a lavorare per rafforzare il settore sanitario e assicurare un servizio efficiente e di qualità a tutti i cittadini”.

