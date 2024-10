"Siamo in anticipo di due settimane" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Oleificio Silvestri Rosina di Pagliare del Tronto dal 1983 produce olio extravergine e dal 1995 olive ascolane tenere in salamoia senza conservanti e senza coloranti. A gestirlo sono l’infaticabile Isabella Mandozzi e il marito Pietro Albertini, nipote del grande Angelo e figlio di Rosina Silvestri. Signora Isabella, come va la produzione di olio? "Molto bene. Sarà un olio eccellente perché già quando esce dalle macchine spremitrici si sentono dei profumi meravigliosi e poi quando lo assaggi, capisci davvero che questa è un’annata eccezionale". Avete iniziato anche voi in anticipo? "Quasi due settimane prima e per questo la resa al momento è bassa perché le olive non si sono ancora asciugate e sono piene d’acqua. Ma noi Siamo innamorati delle olive ascolane tenere in ogni forma: olio e olive in salamoia, appunto. Ilrestodelcarlino.it - "Siamo in anticipo di due settimane" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Oleificio Silvestri Rosina di Pagliare del Tronto dal 1983 produce olio extravergine e dal 1995 olive ascolane tenere in salamoia senza conservanti e senza coloranti. A gestirlo sono l’infaticabile Isabella Mandozzi e il marito Pietro Albertini, nipote del grande Angelo e figlio di Rosina Silvestri. Signora Isabella, come va la produzione di olio? "Molto bene. Sarà un olio eccellente perché già quando esce dalle macchine spremitrici si sentono dei profumi meravigliosi e poi quando lo assaggi, capisci davvero che questa è un’annata eccezionale". Avete iniziato anche voi in? "Quasi dueprima e per questo la resa al momento è bassa perché le olive non si sono ancora asciugate e sono piene d’acqua. Ma noiinnamorati delle olive ascolane tenere in ogni forma: olio e olive in salamoia, appunto.

