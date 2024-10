Si conoscono in un’app di incontri, si vedono, lei muore: la tragedia a Latina (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si conoscono su Tinder, si incontrano e lei muore: cosa è successo – Una tragedia ha sconvolto la comunità di Latina: una ragazza di 24 anni, originaria di Roma, è morta improvvisamente durante un incontro con un giovane conosciuto su Tinder. La drammatica vicenda è avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2024, quando la giovane si trovava a casa del ragazzo, un allenatore di calcio suo coetaneo, per un appuntamento che sembrava essere iniziato in maniera spensierata. La ragazza muore improvvisamente durante il rapporto Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi si erano conosciuti tramite l’app di incontri e avevano deciso di vedersi di persona. La serata sembrava andare per il meglio, fino a quando, durante il rapporto sessuale, la 24enne ha accusato un malore improvviso. Urbanpost.it - Si conoscono in un’app di incontri, si vedono, lei muore: la tragedia a Latina Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sisu Tinder, si incontrano e lei: cosa è successo – Unaha sconvolto la comunità di: una ragazza di 24 anni, originaria di Roma, è morta improvvisamente durante un incontro con un giovane conosciuto su Tinder. La drammatica vicenda è avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2024, quando la giovane si trovava a casa del ragazzo, un allenatore di calcio suo coetaneo, per un appuntamento che sembrava essere iniziato in maniera spensierata. La ragazzaimprovvisamente durante il rapporto Secondo le prime ricostruzioni, i due ragazzi si erano conosciuti tramite l’app die avevano deciso di vedersi di persona. La serata sembrava andare per il meglio, fino a quando, durante il rapporto sessuale, la 24enne ha accusato un malore improvviso.

Si conoscono in un’app di incontri - la serata insieme poi la 24enne muore durante il rapporto - Seguiranno probabilmente degli aggiornamenti a riguardo. Per il momento non si conoscono le generalità della giovane donna morta. I primi rilievi effettuati dai Carabinieri non hanno evidenziato segni di violenza né l’uso di sostanze stupefacenti. Il giovane, visibilmente sconvolto, ha immediatamente contattato i soccorsi, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. (Caffeinamagazine.it)