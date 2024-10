“Sacro Cuore di Gesù”, al via domani i festeggiamenti a Mugnano. Diretta su TeleClubItalia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'articolo “Sacro Cuore di Gesù”, al via domani i festeggiamenti a Mugnano. Diretta su TeleClubItalia TeleClubItalia. Teleclubitalia.it - “Sacro Cuore di Gesù”, al via domani i festeggiamenti a Mugnano. Diretta su TeleClubItalia Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'articolo “di”, al viasu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A un anno dalla strage di Hamas - convegno di FdI domani al Senato. Testimonianze dal cuore del conflitto - Su iniziativa dei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia al Senato e alla Camera, domani martedì 8 ottobre, alle ore 11. Ad aprire i lavori saranno Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato nonché presidente della sezione bilaterale Italia-Israele dell’Unione Interparlamentare, insieme a Jonathan Peled, Ambasciatore designato di Israele in Italia. (Secoloditalia.it)

“Inter. Due stelle sul cuore” : il film-evento da domani al cinema - Due stelle sul cuore”, il film-evento prodotto da Filmmaster che celebra il ventesimo Scudetto del club nerazzurro. Oltre ai protagonisti dello spogliatoio, presenti anche delle star dello spettacolo, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue e Rose Villain. Due stelle sul cuore”: il film-evento da domani al cinema appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Calcio e beneficenza : domani a Masone il primo memorial ’Granata nel cuore...Forever’. Sfide tra amici in ricordo degli ex - Forever". Domani alle 15, al campo sportivo di Masone, andrà in scena un pomeriggio ricco di momenti speciali, con il primo memorial "Granata nel cuore. Cesare Corbelli . Un’iniziativa voluta da Reggiana Forever, team che riunisce i protagonisti della storia granata, in collaborazione con l’Asd Masone e l’Asd Morello Football School, società calcistica dell’ex granata Dario Morello. (Sport.quotidiano.net)